В Сергиевом Посаде завершился юбилейный медиафестиваль «Братина»

Юбилейный фестиваль «Братина» объединил 59 участников из России и зарубежных стран — от Архангельска до Донецка, из Китая, Сербии и Белоруссии. Первый фестиваль прошел в Сергиевом Посаде в октябре 1997 года с участием 16 телекомпаний Московской области.

Церемонию закрытия посетил депутат Государственной думы, член генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Пахомов. Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий вручил награды в номинации «С колес». Первое место заняла телекомпания «Радуга» из Павловского Посада с сюжетом «Метро в Сергиевом Посаде».

Специальный приз «Гаврилыч» в память о многолетнем главном редакторе телеканала «Тонус» Александре Гавриловиче Новикове получил директор телекомпании «Вечерний Дмитров» Денис Стародубов. Награды также вручили победителям других номинаций, посвященных разным журналистским жанрам и темам.

Форум стал итогом образовательного медиакластера «Братина 3:0: 30 лет в диалоге поколений», который поддержал президентский фонд культурных инициатив. Проект развивает фестиваль не только как смотр работ, но и как школу современной журналистики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.