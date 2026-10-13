В Сергиево-Посадском округе проводят неделю досуга в парке «Скитские пруды»

Парк культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе с 12 по 18 октября проводит спортивные, танцевальные и семейные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа недели в парке «Скитские пруды» рассчитана на посетителей всех возрастов. Возрастное ограничение — 0+.

В понедельник в 19:00 в ДЦ «Под крышей» проходит «Танцевальный фейерверк». Во вторник в 09:00 — гимнастика «Здоровая спина», в 16:00 — петанк на специальной площадке. В среду в 10:00 состоится йога-практика, в 12:00 — танцы для клуба «Активное долголетие». В четверг в 16:00 запланирован петанк, в 19:00 — «Танцевальный фейерверк».

В пятницу в 09:00 пройдет занятие «Здоровая спина», в 19:00 — функциональная силовая тренировка. В субботу в 09:00 у главного входа начнутся еженедельные старты «5 верст».

Воскресная программа посвящена семейному и активному отдыху. В 12:00 в ДЦ «Под крышей» состоится йога, в 13:00 откроется фотовыставка «Отцовская сила в истории: великие люди и их отцы». В 14:00 пройдет творческий мастер-класс «Мой папа — мой герой», в 14:50 — спортивные игры на свежем воздухе, в 15:30 — занятие «Историческое краеведение».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.