В Подмосковье произошло массовое отравление в шаурмичной

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Mash: 17 человек отравились шаурмой в кафе «Вкус Востока» в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске произошло массовое отравление шаурмой в кафе «Вкус Востока», утверждает Mash . По данным канала, из-за некачественной еды пострадали 17 человек, в том числе семеро детей.

Сейчас кафе проверяют специалисты. Заведение временно закрыто.

Информации о состоянии пострадавших пока нет. Прочие подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в подмосковном Красноармейске возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников китайскими соевыми палочками. По данным следователей, пятеро 11-летних учеников почувствовали себя плохо из-за лакомства, которым их угостил товарищ.