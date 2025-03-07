В Подмосковье возбудили дело по факту отравления детей соевыми палочками

Следователи расследуют уголовное дело по факту массового отравления школьников китайскими соевыми палочками в подмосковном Красноармейске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Правоохранители выяснили, что 6 марта пятеро 11-летних учеников школы № 1 в Красноармейске попробовали в учебном заведении лакомства, которыми их угостил один из школьников. Следствие отмечает, что китайские закуски были неустановленной марки.

После этого ребята почувствовали себя плохо, «дегустаторов» госпитализировали с признаками отравления. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Следователи и криминалисты осмотрели место приобретения пищевой продукции. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения и нереализованная партия товара, который продали ребенку. Сам торговый павильон был опечатан.