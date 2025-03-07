Подмосковные школьники отравились китайскими соевыми палочками

сегодня в 11:19

Сразу шесть школьников в Подмосковье отравились хайповыми соевыми палочками латяо. Дети решили попробовать китайские пряные снеки из-за распространенного видео в TikTok, сообщает Mash .

11-летние учащиеся школы № 1 в Красноармейске, пять девочек и мальчик, попали в больницу. Оказалось, что причиной отравления стали китайские соевые палочки.

Один из школьников принес лакомство в учебное заведение и угостил остальных. Обстоятельства отравления теперь расследует прокуратура.

Ранее сразу три подростка — 8-летний мальчик и две 17-летние девушки — почувствовали себя плохо и потеряли сознание в одной из квартир Волоколамска. Детей госпитализировали с диагнозом «Токсическое отравление неизвестным веществом».