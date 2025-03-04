сегодня в 12:54

3 подростка отравились неизвестным веществом в квартире в Волоколамске

Сразу три подростка — 8-летний мальчик и две 17-летние девушки — почувствовали себя плохо и потеряли сознание в одной из квартир Волоколамска. Детей госпитализировали с диагнозом «Токсическое отравление неизвестным веществом», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 3 марта. Подросткам оказали необходимую помощь. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи организовали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, возбудили уголовное дело. Правоохранители совместно со специалистами пожарно-технической и газовой служб устанавливают причины произошедшего, осматривают место происшествия.

Установление обстоятельств отравления взяла под контроль прокуратура Московской области. При осмотре квартиры утечек газа, химических и ядовитых веществ не обнаружили. У подростков взяли токсикологический анализ. Будет назначен ряд комплексных судебных экспертиз.