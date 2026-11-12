Страна встала, Барселона загорелась: как выселение 87-летней пенсионерки довело Испанию до всеобщей забастовки

В материале РИАМО — о том, почему в Испании вспыхнули беспорядки.

В среду, 11 ноября, Испания впервые за 14 лет остановилась из-за всеобщей забастовки. Под лозунгом «Зарплаты. Жилье. Цены» на улицы вышли сотни тысяч человек, причем оценки организаторов и властей расходятся в разы. Днем шествия были в основном мирными, но вечером в Барселоне и Мадриде начались столкновения с полицией. По стране задержали несколько десятков человек, а полиция зафиксировала около 1 500 инцидентов. Это крупнейшая акция главных профсоюзов с 2012 года и восьмая всеобщая забастовка с возвращения Испании к демократии.

В чем причина протестов в Испании

Главная причина протестов — не инфляция вообще, а жилье. За последнее десятилетие аренда в Испании выросла примерно на 80%, а зарплаты за ней не успевают, и особенно тяжело приходится молодым. Критика бунтующих направлена против властей всех уровней и всех политических цветов, от центрального правительства до муниципалитетов.

Непосредственным поводом стало сентябрьское выселение из квартиры в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль. Женщина умерла в больнице, и ее история стала символом жилищного кризиса. Профсоюзы UGT и CCOO объявили забастовку на волне протестов, а премьер Педро Санчес назначил досрочные выборы на 29 ноября: его правительство меньшинства не смогло провести через парламент пакет мер по жилью.

Кто устроил забастовку на улицах Испании и какие у них требования

Забастовку объявили два крупнейших профсоюза, CCOO и UGT, их поддержали более мелкие CGT и CNT и другие организации. По словам профсоюзов, в ней участвовали около четырех миллионов работников, то есть примерно пятая часть занятых.

«Ядро» движения составляют молодые люди, которые сами столкнулись с дорогим жильем. Вместе с ними вышли и люди старшего возраста. 74-летняя мадридка Альмудена Лопес рассказала AP, что пришла ради детей: ее 43-летний сын, работающий в IT, до сих пор снимает комнату в общей квартире.

Требования у разных групп свои. Жилищные активисты добиваются автоматического продления договоров аренды и защиты от выселений. Профсоюзы хотят расширения государственного жилья и нового соглашения о минимальной зарплате.

Представительница Мадридского союза арендаторов Валерия Раку заявила, что забастовка направлена против рантье, владельцев недвижимости, работодателей и всех правительств. В том числе она раскритиковала нынешнее левое правительство, жилищную политику которого назвала провальной.

Мадрид и Барселона: Где происходила забастовка

Главными площадками стали Мадрид и Барселона, и цифры отличаются в разы. Мадридский Союз арендаторов говорит о более чем полумиллионе участников, а представительство правительства в городе насчитало 120 тысяч. В Барселоне организаторы назвали цифру 400 тысяч, а городская полиция — 55 тысяч. В Бильбао муниципальная полиция оценила явку примерно в 50 тысяч.

Самые тяжелые сцены разыгрались в центре Барселоны уже после окончания мирного шествия. Группы молодых людей в капюшонах били витрины на перекрестке Пасео-де-Грасия и Гран-Виа-де-лес-Кортс, местами срывая заранее поставленные защитные щиты. Они поджигали мусорные контейнеры и бросали петарды в каталонскую полицию. Часть участников пыталась прорваться в магазин Apple на площади Каталонии. К 21:55 в центре Барселоны задержали 18 человек. Президент Каталонии Сальвадор Илья осудил насилие, подчеркнув, что оно не имеет отношения к мирным демонстрантам.

В Мадриде столкновения начались еще утром у оптового рынка Mercamadrid, где полиция применила перцовый спрей. Профсоюзы сообщили, что до 15 человек получили медицинскую помощь. У автобусного депо в районе Карабанчель операция полиции закончилась легкими травмами у восьми человек. Позже сотни людей на два часа перекрыли Гран-Виа, а при разгоне полиция применила дубинки. К вечеру по Мадридскому региону задержали 20 человек. В Пальме-де-Майорке владельцы магазинов обнаружили, что замки и жалюзи залиты клеем и силиконом. Ассоциация малого бизнеса PIMECO назвала это умышленной блокировкой.

Разрушения и убытки после забастовки в Испании

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В Барселоне разбиты витрины на одном из главных торговых бульваров, сожжены контейнеры и велосипеды, у магазина Apple разбит вход. В Пальме часть магазинов не смогла открыться, и их владельцы потеряли торговые часы и могут столкнуться с расходами на ремонт замков. Отмечена и потеря рабочего времени: по данным аэропортового оператора AENA, были отменены около 5% рейсов. Спрос на электричество в промышленности упал на 25,6%, а по данным профсоюзов, участие в портах и автопроме достигло 90%, причем на заводах Volkswagen в Наварре и Seat работа полностью остановилась.

Оценки итогов забастовки противоположны. Профсоюзы называют ее успехом, а крупнейшая организация предпринимателей CEOE заявила, что она провалилась и что общая явка составила лишь 5%.

Что говорят власти и политики о забастовке в Испании

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Премьер Испании Педро Санчес в день забастовки держался в тени. Незадолго до нее он опубликовал видео о достижениях рабочего движения, таких как 40-часовая рабочая неделя и государственное медстрахование. Он предупредил, что правые партии урежут расходы на социальные услуги, если придут к власти. Оппозиция видит в забастовке расчет: представитель Народной партии Мигель Теллядо назвал ее подарком профсоюзов своим политическим партиям перед кампанией.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо предупредил, что профсоюзы могли совершить «историческую ошибку». Генсек UGT Пепе Альварес возразил, что любое правительство «должно будет услышать народ». Он также обвинил полицию в препятствовании конституционному праву на пикет у Mercamadrid.

Региональные власти Мадрида, которые возглавляет Исабель Диас Аюсо, неделями требовали убрать палаточный лагерь в Пуэрта-дель-Соль. Они даже обвиняли участников в связях с «радикальными группами, связанными с террористическими организациями». Правительство в Мадриде отказалось применять силу, сославшись на свободу собраний, а 16 октября региональные власти закрыли станцию метро «Соль» из-за антисанитарии.

Политический фон не в пользу Санчеса. По двум опросам, опубликованным 9 октября, Народная партия и ультраправая Vox набирают вместе парламентское большинство.

Мнение экспертов о забастовке в Испании

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Ориоль Бартомеус, профессор политологии Автономного университета Барселоны считает, что социалистам нужно, чтобы забастовка прошла успешно и без насилия, тогда избирательная кампания вернется к теме жилья, которая им выгодна.

Бартомеус считает, что, если забастовка перерастет в насилие или окажется малолюдной, выиграют правые партии. Вечерние столкновения в Барселоне и Мадриде как раз создали риск, о котором он говорил, хотя оценить его влияние на кампанию пока нельзя.

Фон для оценок задает и дефицит жилья. Банк Испании считает, что стране не хватает 750 тысяч домов и квартир, а за два года дефицит может вырасти до миллиона. Секретарь UGT Пепе Альварес в ответ на это заявил, что нет такой зарплаты, которая справится с ценами на жилье в стране.