В Люберцах пресекли незаконное сжигание отходов в промзоне

Сотрудники администрации Люберец и инспектор министерства экологии Московской области выявили печь для сжигания отходов в промышленной зоне вблизи деревни Машково. Возгорание ликвидировали, печь демонтировали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы совместно с инспектором министерства экологии Московской области провели рейд в промзоне вблизи деревни Машково. Поводом стали обращения местных жителей, которые заметили дым и почувствовали запах гари. Источником оказалась печь для сжигания отходов.

«С собственником территории провели беседу о вреде, причиняемом окружающей среде, и нарушении природоохранного законодательства РФ. Возгорание ликвидировали, печь демонтировали», — отметили в управлении по охране окружающей среды.

С начала 2026 года в промышленных зонах Люберец провели более 80 экологических рейдов. Проверки продолжатся.

Об экологических нарушениях можно сообщить в управление по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы по телефону +7 (495) 554-12-34 или в Единую диспетчерскую службу по номерам +7 (499) 575-00-55 и +7 (800) 350-19-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.