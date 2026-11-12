Преподаватели из Долгопрудного стали призерами конкурса «Знание. Наставники»

Преподаватели Физтех-колледжа Евгения Ткаченко, Галина Базяк и Ирина Стародубцева вошли в число финалистов и победителей Всероссийского конкурса «Знание. Наставники», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Физтех-колледже Долгопрудного поздравили Евгению Ткаченко, Галину Базяк и Ирину Стародубцеву, ставших финалистами и победителями Всероссийского конкурса «Знание. Наставники».

На конкурсе преподаватели представили собственные наставнические практики и достижения подопечных, а также решили предложенные педагогические задачи. Одним из этапов испытаний стал специальный обучающий курс, направленный на развитие наставнических компетенций участников.

Педагоги индивидуально работают со студентами, помогают им раскрывать потенциал и становиться лидерами чемпионатов и конкурсов в сфере среднего образования. В колледже отметили, что наставники умеют замечать скрытые возможности каждого студента, вовремя поддерживать, делиться знаниями и опытом, вдохновлять на новые достижения.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.