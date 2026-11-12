В Воскресенске провели конкурс фортепианного мастерства

Учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Подмосковья 11 ноября выступили на открытом конкурсе технического фортепианного мастерства «Играем этюды – 2026» в ДШИ «Элегия» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс прошел в концертном зале детской школы искусств «Элегия». Воскресенское методическое объединение реализует этот ежегодный проект с 2020 года. В 2026 году география участников расширилась: к учащимся Воскресенска присоединились юные пианисты из Люберец, Жуковского, Егорьевска и Раменского.

Каждый участник исполнил обязательный инструктивный этюд в соответствии с классом обучения и второе произведение на выбор преподавателя. Жюри оценивало исполнительское мастерство, технику, включая беглость и артикуляцию, эмоциональность, а также соответствие сложности программы возрасту конкурсанта.

Воспитанники школ искусств Воскресенска стали лауреатами и дипломантами различных степеней.

Учредителями конкурса выступили управление культуры администрации городского округа Воскресенск и Воскресенская детская школа искусств. Проект направлен на поддержку юных талантов, развитие исполнительского мастерства, расширение музыкального кругозора, повышение престижа преподавателей и укрепление творческих связей между музыкальными школами и школами искусств.

В Подмосковье при поддержке главы региона уделяют внимание развитию творческих способностей школьников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает важность создания для этого качественной образовательной среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.