Подмосковье лидирует в России по числу продуктов со Знаком качества

Московская область занимает первое место в России по количеству продовольственных товаров с государственным Знаком качества. Его получили 59 продуктов от 25 производителей региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье лидирует в стране по числу продовольственных товаров, удостоенных государственного Знака качества. Маркировка подтверждает соответствие продукции строгим требованиям. Результаты региона отмечены к Всемирному дню качества, который отмечается 12 ноября и с 1989 года объединяет более 80 стран.

Среди отмеченных продуктов — рубленый фасованный полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров «Фарш куриный» производства ООО «МПЗ Мясницкий ряд» и молочные сосиски категории Б от ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ».

В категории напитков Знак качества получили негазированная питьевая вода «Черноголовка» от ООО «ПК Аквалайф» и натуральный растворимый сублимированный цикорий «Экологика. Здоровое питание» от ЗАО «Московская кофейня на паяхъ». Также отмечены биойогурт с клубникой и земляникой «Актибио», обогащенный бифидобактериями, от АО «Логика молока» и эскимо «Российское» — ванильный пломбир в шоколадной глазури от ООО «Чистая линия».

В министерстве подчеркнули значение систем менеджмента качества и ежедневной работы технологов, лаборантов и контролеров для безопасности, экологичности и пользы продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.

В России традиция отмечать День качества появилась в 1989 году. В 1997 году к этой дате приурочили первое вручение премии правительства России за внедрение высокоэффективных методов менеджмента и результаты в обеспечении безопасности услуг и продукции. Центральным деловым событием праздничной недели традиционно становится Международный форум «Всемирный день качества», объединяющий экспертов по вопросам устойчивого развития.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.