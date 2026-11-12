В Одинцовском техникуме провели квизы проекта «Область знаний»

Студенты Одинцовского техникума 11 ноября приняли участие в квизах, посвященных Дню машиностроителя и Дню учителя. Встречи прошли в рамках проекта «Область знаний», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 11 ноября, советник директора ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» по воспитанию Инна Кузнецова провела для студентов два квиза в рамках проекта «Область знаний». Темами встреч стали День машиностроителя и День учителя.

Участники квиза ко Дню машиностроителя проверили знания об истории развития отрасли, современных технологиях и инновациях. Студенты обсуждали предложенные вопросы и демонстрировали понимание специфики машиностроения.

Квиз ко Дню учителя включал вопросы об истории педагогики, выдающихся деятелях образования и роли учителя в формировании личности и общества. Особое внимание участники уделили вкладу педагогов в судьбу каждого человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.