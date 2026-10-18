В Истре выполнен план ремонта региональных дорог на 2026 год

Специалисты «Мосавтодора» обновили покрытие на 7 участках, общей протяженностью более 10 км, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Площадь ремонта составила 118,8 тыс. м2. Все работы завершены, на каждом участке нанесена новая дорожная разметка.

Волоколамское шоссе от Снегирей до Ленино Волоколамское шоссе в районе остановки «72-й километр» Помимо замены асфальтобетонного покрытия на отдельных участках укрепили обочины. Обновленные дороги обеспечивают более комфортное движение автомобилей и автобусов, связывают населенные пункты округа с основными транспортными магистралями.

Параллельно велась работа на муниципальных дорогах. В план этого года включены 78 участков, общей протяженностью свыше 37 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.