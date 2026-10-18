На Петербургском нефтяном терминале в результате атаки БПЛА произошло возгорание
Возгорания гражданской инфраструктуры устраняют в трех районах Петербурга и на нефтяном терминале, сообщил губернатор Александр Беглов в Telegram-канале.
«… силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории „Петербургского нефтяного терминала“», — сообщил губернатор.
В аэропорту Пулково введены ограничения.
В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. В результате атаки БПЛА никто не погиб. Возможны перебои мобильного интернета.
Ранее в Ленинградской области обломки БПЛА упали на частный и на многоквартирный дома.
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