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На Петербургском нефтяном терминале в результате атаки БПЛА произошло возгорание

Возгорания гражданской инфраструктуры устраняют в трех районах Петербурга и на нефтяном терминале, сообщил губернатор Александр Беглов в Telegram-канале .

«… силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории „Петербургского нефтяного терминала“», — сообщил губернатор.

В аэропорту Пулково введены ограничения.

В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. В результате атаки БПЛА никто не погиб. Возможны перебои мобильного интернета.

Ранее в Ленинградской области обломки БПЛА упали на частный и на многоквартирный дома.

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