В Ленобласти обломки БПЛА упали на два дома Происшествия сегодня в 04:49

В Ленинградской области обломки БПЛА упали на частный и на многоквартирный дома, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на платформе «Макс».

Над регионом уже сбито 95 БПЛА. Обломки БПЛА упали на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы. Фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередач. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.