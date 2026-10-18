USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
TRY
Турецкая Лира
16,93
-0.23 %

В Ленобласти обломки БПЛА упали на два дома

Происшествия

В Ленинградской области обломки БПЛА упали на частный и на многоквартирный дома, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на платформе «Макс».

Над регионом уже сбито 95 БПЛА.

Обломки БПЛА упали на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске.

На месте работают экстренные службы. Фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.