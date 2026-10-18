Силы ПВО сбили 126 БПЛА над Ленинградской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 126 БПЛА над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Над территорией Ленинградской области сбито 126 БПЛА. Боевая работа продолжается», — сообщил он.
Ранее сообщалось об отражении крупной атаки беспилотников на Ленобласть. Губернатор Ленинградской области сообщал, что над регионом было сбито 95 БПЛА.
Обломки БПЛА упали на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске.
На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.