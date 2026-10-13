Писал о выборах и памятниках: что известно о задержанном японском журналисте

Арестованный на Сахалине японский журналист публиковал статьи о выборах в Госдуму и открытии в Хабаровске памятника в честь победы СССР над Японией, а также он собирал данные о мобилизованных в зону проведения специальной военной операции (СВО), это выяснило издание «Осторожно, новости» .

В «Хоккайдо Симбун» Имаи в последнее время писал об открытии в сентябре 2026 года памятника в Хабаровске, «посвященного победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны». Он также освещал сентябрьские выборы в Госдуму и укрепление отношений между РФ и Северной Кореей. Последняя его статья вышла 5 октября — это репортаж из Южно-Сахалинска о присутствии граждан КНДР в регионе РФ.

Как установило издание, Имаи приезжал в Россию как минимум с 2014 года и учился в СПбГУ. Он публиковал много фотографий из поездок по Москве и Санкт-Петербургу и признавался, что «немного интересуется советской военной техникой». В его публикациях 12-летней давности много снимков из российских театров, музеев и консерваторий, в том числе связанных с балетом.

Мужчина интересовался русской культурой, классической музыкой, балетом и советским кинематографом. На его аватарке в соцсетях — иллюстрация к русской сказке за авторством художника Ивана Билибина.

Как заявили в ФСБ, Имаи собирал на Курильских островах данные о числе мобилизованных участников СВО и добровольцев. По данным ведомства, он также признавался своему окружению в контактах с разведкой Японии. Журналиста задержали в Сахалинской области перед вылетом из России. Его доставили в Москву, где Лефортовский суд отправил его под стражу за шпионаж до 12 декабря.

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