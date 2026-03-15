Число растет: два ребенка и 16 взрослых пострадали в ДТП с трамваями в Москве

Утром 15 марта в российской столице произошло серьезное ДТП с участием двух трамваев, которые столкнулись, затем один из них сошел с рельсов. Сначала сообщалось о 10 пострадавших, но спустя пару часов число травмированных выросло до 18 человек, среди них есть двое детей, сообщила столичная Госавтоинспекция .

«Количество пострадавших увеличилось до 18 человек, в том числе 2 ребенка», — говорится в сообщении московской ГАИ.

Ранее сообщалось, что два трамвая столкнулись на улице Водников в Покровском-Стрешневе в Москве. Сначала было известно о 10 травмированных пассажирах. Затем число тех, кому потребовалась помощь, выросло до 13 человек, а спустя некоторое время их стало уже 17 человек.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. Какое-либо решение будет принято в рамках закона по результатам проверки.

