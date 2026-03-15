Количество пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 17

Количество пострадавших при столкновении трамваев на Волоколамском шоссе в Тушинском тоннеле увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает « ДТП и ЧП Москва и МО ».

На опубликованном фото видно, что один из трамваев сошел с рельс. У него сильно поврежден передний вагон.

На путях лежит человек. В каком он состоянии — неизвестно.

Столкновение произошло на улице Водников в Покровском-Стрешневе в Москве. После столкновения трамваев одного из пострадавших пришлось деблокировать. На месте ДТП находятся работники служб.

