Минимум 10 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Москве Происшествия сегодня в 10:13

Не менее 10 человек получили травмы во время столкновения двух трамваев на улице Водников в Покровском-Стрешневе в Москве. Об этом сообщает «112».

Одного из пострадавших пришлось деблокировать. На месте происшествия находятся сотрудники служб. Пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что столкновение произошло рядом с остановкой «Канал имени Москвы». Там задержаны трамваи №6. Маршрут на время поменяли. Пассажирам порекомендовали следить за объявлениями.