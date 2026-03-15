Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве выросло до 13 Происшествия сегодня в 10:27

15 марта в Москве на улице Водников в Покровском-Стрешневе столкнулись два трамвая. Сначала сообщалось о 10 пострадавших, но теперь выяснилось, что число травмированных пассажиров выросло до 13 человек, сообщает ТАСС.

На момент публикации заметки не сообщается, насколько тяжелые травмы получили пассажиры общественного транспорта. В настоящее время известно о 13 травмированных людях. Им оказывается вся необходимая помощь. Ранее сообщалось, что авария случилась рядом с остановкой «Канал имени Москвы». Там задержаны трамваи № 6.