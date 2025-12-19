Число пострадавших в массовом отравлении в Подмосковье выросло до 30

В подмосковные больницы с признаками отравления в пансионате «Долголетие» в Видном попали 27 человек, а общее число пострадавших выросло до 30, сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком» .

По данным Минздрава Московской области, в общей сложности признаки отравления зафиксированы у 30 человек, один из которых скончался. На больничные койки, на момент публикации заметки, попали 27 человек.

Медики оценивают состояние пациентов как среднее и тяжелое. Всем пенсионерам оказывается необходимая помощь.

Ранее Следственный комитет Московской области сообщал, что число погибших при массовом отравлении в пансионате выросло до трех человек. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

