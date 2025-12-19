Массовое отравление произошло в подмосковном пансионате

сегодня в 19:30

В Подмосковье из дома престарелых госпитализировали 15 постояльцев

В Подмосковье в одном из домов престарелых произошло массовое отравление. В больницу доставлены 15 постояльцев, сообщает Mash .

По первоначальной информации, у всех госпитализированных пенсионеров диагностирована острая кишечная инфекция.

Предварительно известно, что в больницу увезли постояльцев частного пансионата «Долгожитель», который находится в Ленинском районе.

Около 55 оставшихся жильцов в настоящее время проходят медицинский осмотр. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

