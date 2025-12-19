Массовое отравление произошло в подмосковном пансионате
В Подмосковье из дома престарелых госпитализировали 15 постояльцев
В Подмосковье в одном из домов престарелых произошло массовое отравление. В больницу доставлены 15 постояльцев, сообщает Mash.
По первоначальной информации, у всех госпитализированных пенсионеров диагностирована острая кишечная инфекция.
Предварительно известно, что в больницу увезли постояльцев частного пансионата «Долгожитель», который находится в Ленинском районе.
Около 55 оставшихся жильцов в настоящее время проходят медицинский осмотр. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
