Сергей Соседов заявил о кризисе женских групп в России

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в России почти не осталось женских групп из-за быстрого творческого выгорания и неудачных продюсерских экспериментов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Сергея Соседова, коллективы с преимущественно женским составом недолго удерживают интерес аудитории и со временем распадаются.

«Вспомните ту же „ВИА Гру“. Где она? Ее нет! Философия коллектива уже себя изжила, нельзя более 15 лет продавать разврат, а особенно когда товарный вид этого, грубо говоря, продукта, уже далеко не свежий. Вместо того чтобы возрождать коллективы, где есть уклон на народные песни, мы всегда лезем в гламур. Его и без того хватает», — подчеркнул Соседов.

Критик отметил, что женская группа обычно интересна зрителю первые пять лет.

«Потом начинается творческий кризис, и продюсеры начинают эксперименты, которые очень плохо заканчиваются», — заключил Соседов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.