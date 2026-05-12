Лавров заявил, что отношения России и Индии стали привилегированными
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели вышли на уровень привилегированного стратегического партнерства, сообщает RT.
Об этом он рассказал в специальном эпизоде шоу главы новостей RT India Рунджуна Шарма «Индия, Россия и Мир».
Министр отметил, что сотрудничество двух стран начиналось с формата «покупатель — продавец», однако со временем переросло в привилегированное стратегическое партнерство.
По словам Лаврова, на первом этапе Индия проявляла большой интерес к военно-техническому сотрудничеству. Сейчас в стране налажено собственное производство вооружений — от автоматов «Калашников» до танков Т-90.
Ранее сообщалось, что 13 мая Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии во время визита в Нью-Дели.
