Психолог назвала способ пережить кризис среднего возраста

Специалист заявила, что кризис среднего возраста не требует кардинальных шагов. По ее мнению, под влиянием социальных сетей этот период часто воспринимают как повод полностью изменить жизнь, однако разрушительные решения редко приводят к стабильному результату.

«Современный мир, особенно под влиянием социальных сетей, часто преподносит кризис среднего возраста как время для радикальных перемен. Формируется иллюзия, что именно через разрушение старой жизни приходит истинная свобода и счастье. Однако, как показывает практика, такой подход редко ведет к долгосрочному благополучию. Как на самом деле нужно действовать? Найдите время для себя, чтобы вновь почувствовать свою жизнь, а не убегать от нее. Создайте пространство, где вы можете быть собой. Вспомните, что вам нравилось раньше, начните заниматься любимым делом», — поделилась Ишмакова.

Психолог подчеркнула, что решения, принятые из чувства боли или внутренней пустоты, могут усугубить состояние. Внешние перемены — новый партнер, жилье или переезд — не заменят внутренней работы.

«Свяжитесь с теми, с кем давно потеряли контакт. Вместо того чтобы искать, что еще разрушить, попробуйте посмотреть, что можно улучшить, восстановить, оживить, что еще способно стать красивым. Кризис среднего возраста — это шанс стать лучше, а не повод все ломать. Внимание к себе и своим близким поможет пройти этот этап с минимальными потерями и открыть новые горизонты счастья», — заключила Ишмакова.

