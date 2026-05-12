Торчали провода: стала известна причина смерти мужчин в фонтане в Татарстане

В фонтане в Татарстане, где погибли двое мужчин, были трещины в изоляции провода

Причиной двух смертей из-за удара током в фонтане в Татарстане стали трещины в изоляции провода насоса, который находился под водой, сообщает Mash .

Ранее трагедия произошла на территории кафе в Спасском районе. Погибли двое мужчин: отец (73 года) и сын (49 лет).

Оба погибших были в заведении, где часто отмечают юбилеи и свадьбы, еще оно популярно у туристов, приезжающих в заповедник.

Из воды в фонтане торчали провода, посетители жаловались персоналу, но на это никто не реагировал. Изоляции тоже не было.

В районе 11:30 во вторник пожилой мужчина подошел к фонтану, его ударило током. Сын попытался его спасти, зашел в воду и тоже погиб. Приехавшие медики только констатировали смерть.

