Авиабаза НАТО Каруп в Дании оказалась непригодна для эксплуатации из-за мха, который охраняет экологическое законодательство. Историк и политолог Александр Макушин связал ситуацию с кризисом европейской бюрократии, сообщает «ФедералПресс» .

Военные настаивали на расчистке территории базы Каруп, однако экологи выступили против из‑за охраняемого мха. В результате объект НАТО временно не может использоваться по назначению.

Историк и политолог Александр Макушин заявил, что происходящее отражает системные проблемы европейской политики.

«Вся эта „зеленая“ вакханалия, в которую страны Европы загнали сами себя, и обеспечивает то, что, несмотря на весь антироссийский угар, на стремление любым способом нанести вред нашей стране, они сами себе стреляют в ногу», — сказал он.

По мнению эксперта, европейские элиты переоценили собственные возможности, сделав ставку на идеологию и «зеленую» повестку.

«Ожидать чего-то другого невозможно. Основная проблема европейской элиты — в том, что они, уверовав в некие либеральные ценности, в которые входит и „зеленая“ повестка, решили, что могут изменить реальность», — добавил аналитик.

Макушин также отметил различие подходов Москвы и Брюсселя к принятию решений, подчеркнув, что европейская бюрократия, по его оценке, действует по догматическому принципу.

