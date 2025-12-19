сегодня в 19:37

Mash: один человек умер после массового отравления в пансионате Подмосковья

В настоящее время медики Московской области борются за жизни двоих пациентов, госпитализированных после массового отравления из пансионата «Долгожитель». Одного человека спасти не удалось, он скончался, сообщает Mash .

Пострадавшие пенсионеры утверждают, что первые признаки отравления появились еще два дня назад, но персонал пансионата отказывался вызывать скорую помощь.

Родственникам пенсионеров также никто не сообщал о случившемся. Об отравлении стало известно в момент, когда ситуация усугубилась и одному из пострадавших стало совсем плохо.

По оперативной информации, в больницу попали 15 постояльцев пансионата. Еще 55 человек осматривают медики на месте.

