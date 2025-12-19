Mash: один человек умер после массового отравления в пансионате Подмосковья
В настоящее время медики Московской области борются за жизни двоих пациентов, госпитализированных после массового отравления из пансионата «Долгожитель». Одного человека спасти не удалось, он скончался, сообщает Mash.
Пострадавшие пенсионеры утверждают, что первые признаки отравления появились еще два дня назад, но персонал пансионата отказывался вызывать скорую помощь.
Родственникам пенсионеров также никто не сообщал о случившемся. Об отравлении стало известно в момент, когда ситуация усугубилась и одному из пострадавших стало совсем плохо.
По оперативной информации, в больницу попали 15 постояльцев пансионата. Еще 55 человек осматривают медики на месте.
