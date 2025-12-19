Число жертв массового отравления в подмосковном пансионате выросло до 3
В пансионате для пожилых людей в подмосковном Видном произошло массовое отравление постояльцев. Трое из них погибли, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Происшествие случилось 19 декабря в частном учреждении, которое находится в Видном. Жильцы пансионата почувствовали себя плохо и пожаловались на ухудшение состояния. После этого в экстренные службы поступил вызов.
На месте медики оказали помощь пострадавшим. 15 человек с симптомами отравления доставили в больницу. Еще три постояльца скончались. Что именно стало причиной их смерти, покажет судебно-медицинская экспертиза.
Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело. Сотрудников пансионата подозревают в том, что они оказывали услуги, которые угрожали жизни и здоровью людей.
На место происшествия выехала группа специалистов. В нее вошли следователи, криминалисты и сотрудники Роспотребнадзора. Они выясняют обстоятельства случившегося.
