Число жертв массового отравления в подмосковном пансионате выросло до 3

В пансионате для пожилых людей в подмосковном Видном произошло массовое отравление постояльцев. Трое из них погибли, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Происшествие случилось 19 декабря в частном учреждении, которое находится в Видном. Жильцы пансионата почувствовали себя плохо и пожаловались на ухудшение состояния. После этого в экстренные службы поступил вызов.

На месте медики оказали помощь пострадавшим. 15 человек с симптомами отравления доставили в больницу. Еще три постояльца скончались. Что именно стало причиной их смерти, покажет судебно-медицинская экспертиза.

Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело. Сотрудников пансионата подозревают в том, что они оказывали услуги, которые угрожали жизни и здоровью людей.

На место происшествия выехала группа специалистов. В нее вошли следователи, криминалисты и сотрудники Роспотребнадзора. Они выясняют обстоятельства случившегося.

