Число погибших в пожаре на улице Генерала Тюленева в Москве выросло до 4

Количество погибших при пожаре после взрыва газа в доме на улице Генерала Тюленева в столице увеличилось до четырех, сообщает ТАСС .

Об этом рассказали в оперативных службах. На месте завалов нашли тело еще одной женщины.

Как добавил источник, все погибшие — члены одной семьи, жившие в квартире, где случился взрыв. Жилье находилось в их собственности.

Ранее говорилось о трех погибших. Их тела нашли после тушения огня.

Пожар произошел в доме на улице Генерала Тюленева в столице вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. С эвакуированными жильцами многоэтажного дома работают врачи и психологи. Всего к медикам обратились 18 человек.