Число погибших при взрыве газа в Черкесске возросло до четырех человек

Взрыв газа в жилом доме в Черкесске унес жизни четырех человек

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательной операции достали из-под обломков дома, разрушенного в результате взрыва газа, еще два тела, сообщают РИА Новости .

Таким образом, число погибших при взрыве уже достигло четырех человек. Работы по разбору завалов продолжаются.

Спасатели задействовали в том числе спецтехнику, чтобы оттащить от дома припаркованные машины, которые засыпало кирпичами после взрыва.

Предполагается, что взрыв в доме мог произойти на пятом этаже в квартире конфликтной женщины. Соседи сообщают, что у пенсионерки были психические расстройства. Точная причина происшествия будет названа позднее, ее выяснят в ходе специальной экспертизы.