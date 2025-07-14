ЕС подготовил 18-й пакет санкций против России

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Reuters: 18-й пакет санкций против России содержит позицию по цене нефти

Брюссель готовится утвердить очередной удар по российскому энергетическому сектору. Как стало известно Reuters, 14 июля европейские дипломаты завершают согласование 18-го пакета ограничений, который введет революционный «динамический» механизм расчета предельной цены на российскую нефть, сообщает РБК .

Согласно новым правилам, стоимость барреля будет привязана к шестимесячной рыночной средней с автоматическим 15-процентным дисконтом. Это означает падение планки с текущих 60 долларов до примерно 47.

«Фактически мы создаем самонастраивающуюся систему, которая будет давить на маржу российских экспортеров при любых рыночных колебаниях», — пояснил анонимный чиновник ЕС.

Главным камнем преткновения стала позиция Словакии, потребовавшей переходного периода для отказа от российского газа. После получения гарантий от Еврокомиссии Братислава сняла возражения, открыв путь для принятия пакета уже 15 июля.

Пакет также включает новые ограничения на поставки технологий двойного назначения и персональные запреты для представителей ВПК.

В Москве новые инициативы встретили скептически.

«Эти потолки — политический фарс, — заявил вице-премьер Александр Новак.

«Реальный эффект будет скорее психологическим. ЕС демонстрирует единство, но не решается на действительно болезненные меры вроде вторичных санкций против покупателей», — считает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.