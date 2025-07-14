Президент США анонсировал передачу Patriot Украине

«Они (Киев) получат ракеты к Patriot, потому что им нужна защита, но заплатит за них Евросоюз — мы ничего не платим», — сказал президент США, добавив, что для Вашингтона «это просто бизнес».

По данным источников РБК, речь идет о партии в несколько десятков ракет, которые Пентагон готов отправить «в ближайшие недели».

На прямой вопрос журналистов о санкциях президент отмахнулся: «Посмотрим, что будет завтра». Этот комментарий прозвучал на следующий день после заявления Владимира Зеленского о том, что «Европа не способна заменить американское оружие».