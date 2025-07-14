Президент США анонсировал передачу Patriot Украине
Трамп анонсировал новые поставки Patriot Украине за европейский счет
На военной базе Эндрюс президент США Дональд Трамп сделал заявление по военной помощи Украине, сообщает ТАСС.
«Они (Киев) получат ракеты к Patriot, потому что им нужна защита, но заплатит за них Евросоюз — мы ничего не платим», — сказал президент США, добавив, что для Вашингтона «это просто бизнес».
По данным источников РБК, речь идет о партии в несколько десятков ракет, которые Пентагон готов отправить «в ближайшие недели».
На прямой вопрос журналистов о санкциях президент отмахнулся: «Посмотрим, что будет завтра». Этот комментарий прозвучал на следующий день после заявления Владимира Зеленского о том, что «Европа не способна заменить американское оружие».