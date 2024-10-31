Опубликованы новые кадры подъезда после взрыва в многоэтажке Черкесска
Фото - © МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике
Сотрудники МЧС России продолжают поисково-спасательную операцию в разрушенной многоэтажке после взрыва. На опубликованных в Сети кадрах видно, как спасатели на носилках выносят из здания пострадавшего человека, пишет ТАСС.
Спасатели задействовали в работе спецтехнику, чтобы оттащить в сторону автомобили, которые также пострадали при взрыве. Рядом стоящие транспортные средства засыпало обломками и кирпичами.
На фото, сделанных внутри многоэтажки, видно, что лестничный пролет полностью завален обломками, пишет 360.ru. В настоящее время работы ведутся на верхних этажах.
Ранее сообщалось, что в Черкесске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия два человека погибли, трое находятся под завалами, а пострадали 11. По факту случившегося возбудили уголовное дело.