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Трамп рассказал, что был «очень разочарован» телефонным разговором с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что был «очень разочарован» телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT .

«Я был очень разочарован телефонным разговором с президентом Путиным, я был очень разочарован», — отметил он.

Ранее Путин и Трамп провели шестой разговор после возвращения республиканца в Белый дом.

Как сообщало AFP, глава США заявлял, что во время телефонного разговора «не добился никакого прогресса» по теме украинского урегулирования.