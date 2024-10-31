Два трупа, трое под завалами: появились новые данные о взрыве в Черкесске

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Два человека погибли и 11 пострадали при взрыве пятиэтажки в Черкесске

В результате взрыва в жилом доме в Черкесске два человека погибли и 11 пострадали. Из-под завалов извлекли троих выживших, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Между тем SHOT отмечает, что у большинства пострадавших при взрыве в основном выявили множественные переломы. По его данным, под завалами продолжают находиться три человека.

Предварительно, после взрыва в больницу увезли 55-летнюю женщину, 48-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Некоторые пострадавшие отказались от госпитализации.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Предварительная причина взрыва в столице Карачаево-Черкессии — утечка газа.

По факту хлопка в пятиэтажном доме возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.