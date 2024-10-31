Выжившего нашли под завалами взорвавшейся многоэтажки в Черкесске

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Человека нашли под завалами дома в Черкесске

Одного человека нашли под завалами после взрыва в жилом доме в Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика). После ЧП также госпитализировали одного жителя, он в тяжелом состоянии, передает корреспондент ТАСС .

По данным оперативных служб, предварительной причиной взрыва в жилой многоэтажке является утечка газа. По словам мэра Черкесска Алексея Баскаева, взрыв прогремел на пятом этаже здания по улице Лободина.

На месте происшествия продолжают разбирать завалы. Хлопок привел к разрушениям квартир.

В результате взрыва во многоэтажном доме погибли два человека, предварительно, еще семеро пострадали. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело.