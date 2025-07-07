На Камчатке обнаружили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю
Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP.
В Авачинском заливе самка AV25 (мама Вилли) недавно родила детеныша.
Он попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком.
Руководитель научных экспедиций проекта FEROP Татьяна Ивкович отметила, что планируется помочь детенышу.
Ранее генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов заявил, что не считает гуманной акцией усыпление 90 выброшенных на берег в Австралии касаток.