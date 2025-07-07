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На Камчатке обнаружили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю

Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP .

В Авачинском заливе самка AV25 (мама Вилли) недавно родила детеныша.

Он попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком.

Руководитель научных экспедиций проекта FEROP Татьяна Ивкович отметила, что планируется помочь детенышу.

Ранее генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов заявил, что не считает гуманной акцией усыпление 90 выброшенных на берег в Австралии касаток.