США приостанавливали военные поставки Украине из-за Китая

В документе, направленном министру Питту Хегсету в начале июня, содержится тревожный вывод: продолжающиеся поставки вооружений Киеву критически истощают арсеналы американской армии, ставя под угрозу обороноспособность страны.

Этот анализ привел к фактическому замораживанию передачи Украине ключевых видов вооружений — от ракет Patriot до противотанковых комплексов. Как выяснила The Wall Street Journal, Колби, известный как «архитектор» новой оборонной стратегии США, настаивает на радикальном пересмотре приоритетов:

«Наши склады напоминают опустевший магазин после Черной пятницы. Каждый отправленный в Украину Stinger — это отсутствующая ракета в возможном конфликте с КНР», — цитируют источники из окружения замминистра.

В Киеве это решение вызвало шок. Владимир Зеленский в экстренном обращении признал, что Европа не готова стать полноценной заменой американской военной помощи. МИД Украины даже вызвал временного поверенного США для объяснений — беспрецедентный шаг за два года войны.

Однако в Вашингтоне, похоже, приняли стратегическое решение. Как отмечают осведомленные источники, администрация Трампа все больше склоняется к «тихоокеанской доктрине», где сдерживание Китая становится абсолютным приоритетом.

«Мы не оставляем Украину, но Америка должна думать в первую очередь о Америке», — заявил Трамп 7 июля, пообещав при этом новые, но уже исключительно «оборонительные» поставки.