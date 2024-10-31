Назван вероятный виновник взрыва газа в многоэтажке Черкесска
Mash: душевнобольная женщина могла устроить взрыв газа в доме в Черкесске
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Взрыв газа в многоэтажном доме на улице Лободина в Черкесске могла устроить владелица трехкомнатной квартиры на пятом этаже — пожилая и конфликтная, сообщает Mash.
По словам соседей, у пенсионерки были психические расстройства. Она часто устраивала стычки с соседями, а неделю назад и вовсе обещала устроить взрыв. За некоторое время до инцидента в квартирах был слышен запах газа.
Предварительной причиной взрыва в жилом доме названа утечка газа.
По данным пресс-службы МЧС по КЧР, количество пострадавших из-за инцидента увеличилось с 7 до 9, еще 1 человек погиб.
Из многоэтажки эвакуировали 52 жильцов. Разбор завалов продолжается.