Назван вероятный виновник взрыва газа в многоэтажке Черкесска

Взрыв газа в многоэтажном доме на улице Лободина в Черкесске могла устроить владелица трехкомнатной квартиры на пятом этаже — пожилая и конфликтная, сообщает Mash .

По словам соседей, у пенсионерки были психические расстройства. Она часто устраивала стычки с соседями, а неделю назад и вовсе обещала устроить взрыв. За некоторое время до инцидента в квартирах был слышен запах газа.

Предварительной причиной взрыва в жилом доме названа утечка газа.

По данным пресс-службы МЧС по КЧР, количество пострадавших из-за инцидента увеличилось с 7 до 9, еще 1 человек погиб.

Из многоэтажки эвакуировали 52 жильцов. Разбор завалов продолжается.