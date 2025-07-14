Многодетная семья потеряла мать и дочь при спасении утопающей девочки

В Ковылкинском районе Мордовии на отдыхе погибли мать и дочка из многодетной семьи, сообщил глава республики Артем Здунов.

Семья Юдинцевых приехала на отдых к берегу реки Мокша. Во время купания 13-летняя Алиса начала тонуть, и её мать Наталья вместе со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Девочку спасли, но обе спасительницы сами не смогли выбраться из воды.

Глава республики Артём Здунов выразил соболезнования семье, где младшему ребёнку ещё нет и года.

«Невообразимое горе для всей семьи. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры», — написал он в соцсетях.

Он подчеркнул, что правительство Мордовии возьмёт ситуацию на особый контроль и обеспечит семью всесторонней поддержкой.