Анонимный высокопоставленный источник в британском правительстве заявил The Times о резком усилении киберопераций и разведывательной активности России против Соединенного Королевства, сообщает ТАСС .

По словам чиновника, с начала 2025 года спецслужбы фиксируют беспрецедентное количество атак на критическую инфраструктуру и попыток цифрового шпионажа.

«Мы стали мишенью номер один», — утверждает собеседник издания, связывая эту тенденцию с нормализацией отношений между Москвой и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

По версии источника, Россия якобы сознательно переносит активность из американского направления на британское, считая действия против союзника США «менее рискованными».

В российском посольстве в Лондоне категорически отвергают эти обвинения. Еще в апреле дипломаты называли подобные заявления «бездоказательными наветами», призванными сорвать наметившееся потепление в международных отношениях.

«Россия не представляет угрозы для британской безопасности», — подчеркивали в дипмиссии, напоминая о приверженности мирному урегулированию конфликтов.

Аналитики из Chatham House предполагают, что такая позиция может быть связана с опасениями Лондона потерять влияние в Вашингтоне, где администрация Трампа все чаще говорит о необходимости сосредоточиться на азиатском направлении.

При этом в Whitehall (район британских правительственных учреждений) избегают публичных комментариев, предпочитая анонимные утечки в прессу. Как сообщают осведомленные источники, Кабинет министров обсуждает возможность введения новых санкций против «причастных к кибератакам российских структур», но окончательное решение будет зависеть от развития диалога между Москвой и Вашингтоном.