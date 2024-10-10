Бывшая супруга главного редактора «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонина Федорова обратилась в полицию. Она написала заявление на экс-мужа, обвинив его в своем похищении, сообщает газета «Известия» .

Федорова обратилась в Следственный комитет. Подробностей о похищении не приводится.

Саму Федорову совсем недавно приговорили к 9 годам колонии общего режима за попытку убийства дочери, которая произошла 16 лет назад. В 2008 году присяжные признали ее виновной и оставили под подпиской о невыезде, но женщина сбежала. Ее искали по всей стране.

19 сентября этого года наказание Федоровой заменили на условное. Она уже дала первое интервью после выхода из СИЗО. Женщина поделилась, что пребывает в культурном шоке, когда видит большое количество людей, машин и предметов вокруг, ведь она только-только вышла из тюрьмы.

* Признана нежелательной организацией в России.

** Признан иноагентом в России.