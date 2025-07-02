Россиянам назвали, кто может пользоваться соцвкладами и счетами на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» заработал новый сервис — оформление социальных вкладов и счетов для льготных категорий граждан. Это очередной шаг в сторону цифровизации социальных инициатив и упрощения доступа к финансовым продуктам с повышенной доходностью или льготными условиями, сообщил РИАМО эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

По данным Минцифры, воспользоваться новым сервисом могут, в частности, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и ветераны.

Для льготников такие вклады — это способ получить более выгодные условия по сравнению с обычными депозитами. Как правило, социальные вклады предлагают чуть более высокую ставку, льготные условия пополнения или снятия, а также минимальный порог входа, заявил Лоссан.

Особенно это важно для пенсионеров и людей с ограниченным доходом, которые рассчитывают на каждый процент, подчеркнул эксперт.

«Однако есть и нюансы: многие из тех, кому такой вклад может быть особенно полезен, не всегда активно пользуются цифровыми сервисами. Тут многое зависит от информационной кампании и удобства интерфейса. В целом, это шаг в правильном направлении — объединить банковские и государственные инструменты для льготных граждан», — полагает Лоссан.