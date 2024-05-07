Мартынову приговорили к 9 годам тюрьмы за попытку убить дочь

Жену главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова* Антонину приговорили к 9 годам колонии общего режима за покушение на убийство дочери в 2007 году, сообщает Mash .

Ранее Мартынова после объявления приговора суда сбежала и скрывалась 16 лет. Ее задержали в апреле в Ставропольском крае.

На заседании, которое прошло 2 мая, объявили результаты экспертизы: женщина адекватная, поэтому совершила преступление осознанно. Ее дочь рассказала, что мама о ней заботилась, отдала в художественную школу, в семье хорошие отношения. Также девочка отметила, что расставаться с мамой не хочет, потерпевшей себя не считает.

Изначально обвинение просило для Мартыновой 10 лет тюрьмы.

Во вторник в последнем слове женщина умоляла суд не разлучать ее с дочерью. Также она утверждала, что произошедшее 16 лет назад является несчастным случаем. Свой побег Мартынова объяснила испугом. Она добавила, что все эти годы любила и заботилась о дочке.

По версии следствия, в 2007 году Мартынова специально столкнула с лестницы двухлетнюю дочь, которая упала на два пролета, сломала челюсть и получила травму головы. Мать утверждала, что это несчастный случай, но оказалось, что ее действия видел 11-летний соседский сын.

В 2008 году присяжные признали ее виновной и оставили под подпиской о невыезде, но женщина сбежала. Ее искали по всей стране.

* Внесен в список иноагентов Минюстом РФ.