В Москве загорелся торговый центр «Метрополис»

сегодня в 23:05

В ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе произошел пожар

В торговом центре «Метрополис», расположенном на Ленинградском шоссе в Москве, произошло возгорание, сообщает РЕН ТВ .

Пожар начался в архивном помещении комплекса. Незамедлительно началась эвакуация — по предварительной информации, здание покинули более 350 человек.

Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие. По последним данным, возгорание полностью ликвидировано, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и точная причина инцидента выясняются.

ТЦ «Метрополис» — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов столицы, ежедневно принимающий тысячи посетителей. В настоящее время работа центра временно приостановлена