На сцене концертного зала «Москва» в «Острове Мечты» 25 декабря стартует мультижанровый блокбастер «Алиса: Время чудес» с классической музыкой и легендарными персонажами, сообщает пресс-служба мероприятия.

Гарик Харламов и Александр Ревва озвучили героев новогоднего театрально-циркового шоу. Ревва исполнил партию Шалтая-Болтая, а Харламов подарил голос главному хитрецу — Чеширскому Коту.

Шоу, вдохновленное волшебным миром «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, пройдет с 25 по 30 декабря 2026 года и со 2 по 8 января 2027 года в концертном зале «Москва» в парке «Остров Мечты».

По сюжету Алиса, привыкшая верить фактам и здравому смыслу, случайно сталкивается с Белым Кроликом, и эта встреча переносит ее в Страну чудес. Там героине придется противостоять Красной Королеве, которая приказала отменить Новый год и запустить время вспять, чтобы никогда не стареть. Вместе с новыми знакомыми — Шляпником и Чеширским Котом — Алисе предстоит разгадать секрет управления временем, перехитрить коварную Белую Герцогиню на ее гигантской кухне, вырасти выше неба и уменьшиться до размеров букашки, а затем сразиться с Красной Королевой на стрелках времени и вернуть Новый год.

Масштаб шоу впечатлит даже самых требовательных зрителей: более 100 артистов на сцене, более 150 дизайнерских костюмов, продуманных до мельчайших деталей.