В Наро-Фоминске провели встречи по ремонту кровли и перебоям с отоплением

Жители двух домов на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске 12 ноября обсудили с представителями администрации ремонт кровли и восстановление отопления. Внеплановые выездные встречи прошли утром, до начала рабочего дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам встреч в домах № 14 и № 16 на Профсоюзной улице приняли решения по ремонту кровли и восстановлению отопления. Администрация продолжает контролировать их исполнение.

В доме № 14 решают вопросы ремонта кровли за счет средств фонда капитального ремонта. Представитель подрядной организации назвал сроки и последовательность дальнейших действий, в том числе графики ремонта подъездов, восстановления ливневой канализации и ремонта квартир.

Часть вопросов остается открытой. Представителю подрядчика рекомендовали оперативно связаться с жильцами в индивидуальном порядке, чтобы организовать ремонтные работы и восстановление имущества жителей.

В доме № 16 жители первого подъезда сообщили о перебоях с отоплением. После замены радиаторов на трех нижних этажах возникли проблемы с подачей тепла в квартиры на верхних этажах.

Управляющая компания обязалась обследовать нижние квартиры, выяснить причины снижения качества теплоснабжения и нормализовать работу системы. Администрация остается на связи с жителями обоих домов до полного завершения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.