Ветеран СВО из Люберец проведет встречу с читателями в лектории Москвы

Ветеран СВО из Люберец, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу», член Российского Союза писателей Владимир Земсков проведет встречу с читателями в лектории «Листва» в Москве, сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках встречи участник СВО расскажет о своем боевом опыте, представит автобиографические книги «Позывной „Любер“» и «Я погиб за Угледар», а также артбук «Угледар. Зима, что дышит болью», которую он написал в соавторстве с ветераном СВО из Хабаровска Ильей Бурченковым.

Владимир Земсков — командир штурмового взвода ротно-тактической группы «Шторм», кадровый военный, офицер. Своим позывным на СВО он сделал слово «Любер» — созвучное с Люберцами, где он родился и живет.

Под Угледаром, во время штурма лесополосы «Мальвина», Владимир получил тяжелейшие ранения (в руку и в голову), после чего последовали месяцы комы и год восстановления.

В своих автобиографических книгах автор описывает без прикрас и романтического флера жизнь на войне. Честно и откровенно. Что такое настоящее боевое братство и настоящий русский офицер. Картина боя под Угледаром описана максимально конкретно, без лишнего пафоса и героизма.

Мероприятие пройдет 14 ноября по адресу: г. Москва, ул. Жуковского, 4с1. Начало в 19.00.